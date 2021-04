Variante da Covid-19 descoberta em Manaus está em 52 países, diz OMS

A variante é considerada mais transmissível e, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode estar associada ao aumento das taxas de letalidade em pessoas com mais de 20 anos edit

247 - A variante do novo coronavírus encontrada em Manaus (AM), chamada de P.1, já está presente em 52 países, segundo boletim da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgado nesta quarta-feira, 14. "A partir de 13 de abril, esta variante é registrada em 52 países em todas as seis regiões da OMS", diz o comunicado.

A variante é considerada mais transmissível e, segundo a entidade, pode estar associada ao aumento das taxas de letalidade em pessoas com mais de 20 anos.

Globalmente, os novos casos de Covid-19 aumentaram pela sétima semana consecutiva. Na segunda-feira, 12, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que já são quatro semanas seguidas de aumento de mortes em todo o mundo.

