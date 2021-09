Após depoimento à CPI da Covid, Luciano Hang já fala em candidatura em 2022

"Fica em aberto a minha possibilidade na vida pública", disse o empresário bolsonarista, dono das lojas Havan, a jornalistas. Ele afirmou que definirá seu futuro político até abril do ano que vem edit

Por Marcelo Montanini e Manoela Alcântara, Metrópoles - Após usar o depoimento à CPI da Covid-19 como palanque eleitoral, o empresário bolsonarista Luciano Hang se classificou, nesta quarta-feira (29/9), como “ativista político”, mase disse que só vai decidir sobre uma possível candidatura em 2022.

“Vou pensar até o último dia, não sei se março, abril, mas fica em aberto a minha possibilidade na vida pública”, declarou Hang, após a sessão, ao lado de senadores governistas.

“Eu sou um ativista político. [Em] 2022 vou pensar o que fazer. Mas eu acho que as pessoas, empreendedores, empresários, precisam aprender que nós não vamos mudar esse país sentado no sofá da nossa casa. Precisamos ajudar, produzindo lei, reduzir o Estado, a burocracia, fazendo com que esse o país cresça, gerando empregos”, discursou o Veio da Havan.

