Aziz sinaliza que Dominguetti foi infiltrado: “chapéu de otário é marreta” (vídeo)

Revista Fórum - Após a divulgação de um áudio atribuído ao deputado Luis Miranda (DEM-DF) pelo depoente Luiz Paulo Dominguetti Pereira, que se apresenta como representante da empresa Davati Medical Supply, o presidente da CPI do Genocídio, Omar Aziz (PSD-AM) levantou suspeitas sobre as “intenções” do cabo da PM de Minas Gerais, que estaria infiltrado por governistas.

“Lá na minha região, chapéu de otário é marreta e jabuti não sobe em árvore. O senhor está sob juramento. Não venha achar que aqui todo mundo é otário. Nem patetas. Veja bem qual é seu papel aqui. Do nada surge um áudio do deputado Luis Miranda. Tá certo? Chapéu de otário é marreta, irmão”, disse Aziz.

Continue lendo na Fórum.

Aqui o Omar Aziz deu o papo para o depoente de hoje: chapéu de otário é marreta#CPIdaCovid #CPIdaPandemia pic.twitter.com/l9AXiDpduc — Observatório Internacional (@observint) July 1, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.