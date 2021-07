Para senadores da oposição, Dominghetti foi "plantado" na CPI

"Com todo respeito, essa testemunha foi plantada. Olha aí qual a conversa, esse áudio se refere a quê?", questionou o senador Fabiano Contarato edit

247 - Senadores que integram a CPI da Covid avaliam que o representante da Davati Luiz Paulo Dominghetti Pereira foi “plantado” para prejudicar os trabalhos do colegiado. Dominguetthi depõe nesta quinta-feira (1) sobre a acusação feita por ele de um suposto esquema de corrupção envolvendo a compra de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela AstraZeneca.Na sessão, ele exibiu um áudio insinuando que o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF) também havia tentado adquirir vacinas por meio da Davati Medical Supply.

"Com todo respeito, essa testemunha foi plantada. Olha aí qual a conversa, esse áudio se refere a quê?", questionou o senador Fabiano Contarato (Rede-AP). "Com todo respeito, essa testemunha foi plantada aqui. Ela foi plantada, ela está em estado flagrancial do artigo 342. Tem que dar voz de prisão a esse depoente", completou.

O relator da CPI, Renan Calheiros, questionou as intenções de Dominguetthi ao divulgar o áudio "O depoente traz um áudio com mazelas que poderiam envolver Luis Miranda, Em nome do quê? A CPI não vai aceitar este tipo de coisa", afirmou.

A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) observou que o” depoente pode não ter sido orientado, mas uma coisa é certa: o áudio foi plantado, presidente. Não há nenhuma dúvida em relação a isso”.

Pouco após a exibição do áudio, o presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), participou de uma reunião rápida com o deputado Luis Miranda e outros membros do colegiado. Em seguida, Aziz disse que Miranda teria afirmado que o áudio é de 2020 e não trata da compra de vacinas.

"O que ele (Miranda) diz é que esse áudio é de 2020, que é uma negociação nos Estados Unidos, não tem nada a ver com o Brasil. É um áudio que nem se falava em vacinas ainda e que está editado aqui para prejudicá-lo. Ele foi agora à polícia levar o áudio completo, fazer denúncia crime e que irá dispor para gente a edição do áudio", explicou Aziz.

