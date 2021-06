Bolsonaro se reuniu ao menos 27 vezes com integrantes de “gabinete paralelo”

247 - Jair Bolsonaro se reuniu ao menos 27 vezes com integrantes do “gabinete paralelo”, que recomendava o uso de remédios sem eficácia comprovada, como a cloroquina, em pacientes com Covid-19, no Palácio do Planalto.

De acordo com o site Metrópoles, a reportagem foi feita com base em dados da agenda presidencial e considerou as reuniões que Bolsonaro manteve , entre março de 2020 e maio de 2021, com o ex-assessor especial da Presidência Arthur Weintraub; o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos RJ), filho do presidente; o empresário Carlos Wizard; o médico Luciano Dias Azevedo; o deputado Osmar Terra (MDB-RS); e a médica Nise Yamaguchi. Todos são suspeitos de integrarem o gabinete paralelo, investigado pela CPI da Covid.

O deputado Osmar Terra (MDB-RJ) foi quem mais se reuniu com Bolsonaro ao longo da pandemia. Ao todo, foram 17 encontros, dos quais 12 contaram com a presença de outras pessoas.

