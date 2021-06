Convocado pela CPI da Covid, Hang diz estar "à disposição"

Senadores querem mais informações sobre a articulação de Hang e Wizard para a compra da vacina CanSino, além da relação de ambos com a Belcher Farmacêutica. edit

247 - A CPI da Covid aprovou nesta quarta-feira (30) a convocação do empresário bolsonarista Luciano Hang. No requerimento, o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), classifica o depoimento do dono da Havan como "imperioso e imprescindível".

Na oitiva, senadores tentarão extrair mais informações de Hang sobre sua articulação ao lado do empresário Carlos Wizard para a compra da vacina CanSino, além da relação de ambos com o empresário paranaense Emanuel Catori, diretor-presidente da Belcher Farmacêutica.

Em nota, Hang diz receber com "tranquilidade" a notícia de sua convocação e estar "à disposião". "Nada melhor do que a verdade para elucidar os fatos".

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.