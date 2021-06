CPI vai recorrer da decisão que permitiu Wizard a ficar em silêncio: "não pode ficar impune", diz Aziz

Presidente da CPI da Covid, Omar Aziz, afirmou que irá recorrer da decisão do STF que permitiu ao bilionário Carlos Wizard o direito de permanecer calado em seu depoimento. "Não pode ficar impune em nome de 516 mil vidas”, disse edit

Plinio Teodoro, Revista Fórum - O presidente da CPI do Genocídio, Omar Aziz (PSD-AM), anunciou durante a sessão desta quarta-feira (30) que vai recorrer da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que permitiu ao bilionário Carlos Wizard o direito de permanecer calado em seu depoimento.

“Essa forma como o senhor fala machuca muito as pessoas que perderam pessoas. Machuca demais. Eu peço à mesa que recorra da decisão do ministro Barroso em relação ao Habeas Corpus que concedeu à vossa excelência o direito de vir aqui e ler uma única frase. Podemos recorrer fazendo um apelo ao ministro, ao Supremo, para que possamos dar, como essa fala do senhor, de exemplo que isso não pode ficar impune. Não pode ficar impune em nome de 516 mil vidas”, disse Omar Aziz, após contar que perdeu um irmão para a Covid-19.

Leia a íntegra na Fórum.

