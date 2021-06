CPI: aliados de Bolsonaro mostram desespero e comprovam pressão sobre governo no caso Covaxin

247 - A base governista está especialmente exaltada na sessão desta sexta-feira (25) na CPI da Covid, dia em que vem à tona um provável escândalo de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo Bolsonaro. Depõem no Senado o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda.

Nas primeiras horas da sessão, o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo Bolsonaro, demonstrou diversas vezes estar muito irritado, fazendo falas aos gritos e interrompendo o relator, Renan Calheiros (MDB-AL).

“O Fernando Bezerra que está aqui hoje não é o Fernando Bezerra que eu conheço, está muito nervoso”, chegou a comentar o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI.

Minha gente, que salseiro a sessão de hoje dessa cpi kkkkkkkkkkk pic.twitter.com/LfTHkZZsOa — JaIrme's Vaccine Race 💉 All-Stars (@jairmearrependi) June 25, 2021

Outro senador bolsonarista, Marcos Rogério (DEM-RO) tentou fazer justificativas absurdas em relação à negociação da Covaxin e fez perguntas sem sentido, irritando os colegas. Segundo ele, a “pressa” era em virtude de comprar vacina e salvar vidas.

Sobre o fato de o servidor ter sido pressionado diretamente pelo diretor da Precisa Medicamentos, algo atípico em negociações do governo, e em horários anormais (à noite e no final de semana), Marcos Rogério questionou: “agora trabalhar até mais tarde é problema?”.

“Tá mais perdido do que cego em tiroteio”, comentou a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) sobre as perguntas de Marcos Rogério.

O momento que gerou o maior bate-boca, no entanto, foi quando Marcos Rogério acusou Luis Miranda de ter “motivação” para estar ali, denunciando o governo Bolsonaro. Irritados, os senadores presentes questionaram o parlamentar governista sobre qual seria a motivação. “Qual é a motivação dele?”, indaga Aziz. “Não, senador…não”, Marcos Rogério.

Após intenso bate-boca generalizado, a sessão foi interrompida por dez minutos.

🇧🇷 Senador Marcos Rogério, da defesa de Bolsonaro, diz que o ambiente da CPI é “insalubre”.



Presidente Omar Aziz responde:



“Insalubre eram as vacinas indianas, segundo a Anvisa. A vacina que o seu governo queria comprar.” pic.twitter.com/AzjpGNQ31T — Eixo Político (@eixopolitico) June 25, 2021

No intervalo da CPI, o senador Marcos do Val (Podemos-ES), mais um defensor do governo, chegou a empurrar fisicamente o deputado Luis Miranda. Confira no vídeo abaixo:

Deputado Luis Miranda e senador Marcos do Val em princípio de embate físico na #CPIdaCovid.

Senadores tiveram que apartar a discussão. Não parece uma reação questionável?pic.twitter.com/2d1XeCnwxF — Camarote Da CPI (@camarotedacpi) June 25, 2021

