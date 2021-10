CPI da Covid: Renan Calheiros pretende indiciar Roberto Jefferson por disseminação de fake news

Apoie o 247

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), pretende pedir em seu relatório final o indiciamento do ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, por disseminação de notícias falsas, inclusive sobre o suposto "tratamento precoce" contra a Covid-19, baseado em medicamentos ineficazes no combate à doença.

O nome do ex-parlamentar, que está preso, só foi incluído neste sábado (16).

O relatório de Renan Calheiros deve pedir o indiciamento de até 53 pessoas. Jair Bolsonaro deve ser acusado de homicídio qualificado, entre outros crimes.

