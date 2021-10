Bolsonaro pegaria 32 anos de prisão se recebesse pena mínima nos 11 crimes citados pela CPI da Covid

Dentre os crimes listados, o com maior pena prevista é o de epidemia com resultado morte: 20 a 30 anos de reclusão edit

Por Guilherme Amado e Eduardo Barretto, Metrópoles - Jair Bolsonaro pode pegar pelo menos 32 anos de prisão e perder o mandato se for condenado com a pena mínima de cada um dos 11 crimes de que Renan Calheiros lhe acusará no relatório final da CPI da Pandemia.

O relator pedirá o indiciamento de Bolsonaro por crimes como epidemia com resultado morte, crimes contra a humanidade e genocídio de indígenas.

O crime com a maior pena prevista é o de epidemia com resultado morte: de 20 a 30 anos de reclusão. Em seguida, está o de genocídio de indígenas, com punição de dez a quinze anos de reclusão.

