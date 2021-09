Dossiê da Prevent Senior é roubado de escritório e advogada faz denuncia à CPI

Apoie o 247

247 - A advogada Bruna Morato, responsável por produzir o dossiê contra a Prevent Senior junto com um grupo de médicos da empresa que denunciou a operadora de saúde por coação , relatou à CPI da Covid, em reunião nesta terça-feira (21), que o seu escritório em Guarulhos, foi "estranhamente" invadido e roubado em abril deste ano.

De acordo com Morato, o crime aconteceu duas semanas depois das primeiras denúncias contra o plano de saúde. Os médicos acusam a Prevent Senior de coagi-los a assinar documento onde se responsabilizam por receitarem o “kit covid”por conta própria.

Segundo reportagem de O Globo, além do escritório de Morato, os criminosos arrombaram quatro salas do prédio comercial que tem 18 andares.

No boletim de ocorrência a advogada declarou que foram furtados um notebook e um Ipad, que era usado para gravar entrevistas com os clientes da advogada.

O 1ºDistrito Policial de Guarulhos registrou "estranheza" ao analisar as imagens do sistema de monitoramento de seguraça do prédio. Segundo a polícia, "do fim da tarde daquele dia até a manhã do dia 26, parte do sistema de monitoramento do prédio que tem portaria e câmeras 24 horas parou de funcionar".

Em depoimento à CPI da Covid nessta quarta-feira (22), o diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Batista Júnior, disse que "O dossiê entregue a esta casa é uma peça de horror, produzida com dados furtados de pacientes, sem qualquer autorização expressa, o que configura crime. Estes dados após furtados e manipulados precisaram ser manipulados para deturpar a conduta de mais de 3 mil médicos para atacar uma empresa idônea".

