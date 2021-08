Humberto Costa diz que Prevent Senior coagiu médicos e funcionários e fez experimentos gravíssimos com pacientes

247 - Membro da CPI da Covid, o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou na manhã desta quinta-feira (26) ter recebido uma cópia de processo de grupo de profissionais médicos da rede Prevent Senior, que, de acordo com o parlamentar, "formalizaram denúncia por conta da política de coerção aos profissionais para adotarem orientações do chamado tratamento precoce". "Aqueles que se recusaram inclusive foram demitidos", destacou o senador.

Segundo o senador, "os profissionais de saúde foram proibidos de usarem equipamentos de proteção individual, incluindo máscaras, porque o objetivo era disseminar o vírus em ambiente hospitalar para que pudesse ser feita pesquisa que contasse uso de ivermectina, hidroxicloroquina".

"O teste começou no dia 6 de abril, houve pedido da Prevent Senior ao Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) para liberar a pesquisa. No dia 14 a Conep liberou e seis dias depois proibiu tal era a gravidade do experimento que estava sendo feito com vidas humanas", disse. "O gabinete paralelo era o elo entre o Prevent Senior e o governo federal".

