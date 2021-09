Rogério Carvalho diz que levantará questão de ordem contra Jair Renan

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O senador Rogério Carvalho (PT-SE) afirmou nesta segunda-feira (20) que levantará uma questão de ordem na CPI da Covid por causa de vídeo no qual Jair Renan, filho mais novo de Jair Bolsonaro, fez ameaças à Comissão Parlamentar de Inquérito. A gravação aconteceu em uma loja vendedora de armas de airsoft.

"Vou levantar uma questão de ordem na CPI contra as provocações nas redes sociais do Jair Renan, filho do Bolsonaro. Nós não estamos de brincadeira, e não vamos aceitar ameaças veladas. Já chega de molecagem com incitação à violência", escreveu o parlamentar no Twitter.

Questão de ordem é conceito que diz respeito ao levantamento de dúvidas acerca da aplicação da aplicação do Regimento Interno da Casa sobre um determinado tema.

PUBLICIDADE

Vou levantar uma questão de ordem na CPI contra as provocações nas redes sociais do Jair Renan, filho do Bolsonaro. Nós não estamos de brincadeira, e não vamos aceitar ameaças veladas. Já chega de molecagem com incitação à violência.#CPIdaCovid pic.twitter.com/LyHrhd1rp0 — Rogério Carvalho 🇧🇷🏴 (@SenadorRogerio) September 20, 2021





PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais

PUBLICIDADE