Veja os documentos apresentados por Luis Miranda que desmentem acusação de Dominghetti

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) foi a um cartório de Brasília nesta quarta-feira (1) registrar a comprovação de que o áudio apresentado na CPI da Covid por Luiz Paulo Dominghetti Pereira, suposto representante da empresa Davati, é de 2020 e foi tirado de contexto.

Atestam as informações os escreventes autorizados Higor Jácomo do Couto e Uílton Mendonça de Santana, do Cartório do 4º Ofício de Notas do Distrito Federal, e referenda a tabeliã Antonia Mendonça Feitosa.

O documento dará base para o pedido de prisão de Dominghetti.

Veja o documento:

O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) apresentou ao @Metropoles, nesta quinta-feira, a ata notarial registrada em cartório de Brasília para comprovar que áudio apresentado por Luiz Paulo Dominguetti Pereira, o qual se diz representante da empresa Davati, é datado de 2020. pic.twitter.com/R5CbfZ7EZT July 1, 2021

