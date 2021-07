Dominguetti recua e diz que acusação contra Miranda foi baseada em "entendimento individual" de áudio

Dominguetti havia acusado o deputado Miranda, com base em áudios, de envolvimento no esquema de propinas no Ministério da Saúde. Agora, ele diz ter sido "induzido" a pensar que Miranda era um dos responsáveis edit

247 - O representante comercial da Davati Medical Supply Luiz Paulo Dominguetti recuou da versão que apresentou mais cedo na CPI da Covid no Senado. Ele havia dito que o deputado federal Luís Miranda (DEM-DF), que o denunciou em seu depoimento, estaria envolvido no esquema de propinas no Ministério da Saúde.

No entanto, após a própria Davati desmentir a versão, Dominguetti afirmou que a declaração foi "um entendimento individual do áudio". "Foi dias atrás, tenho que ver a data com calma", disse.

Ele alegou ter sido "induzido" a pensar que o áudio de Miranda, que trata de uma negociação de luvas, era sobre vacinas. "A contextualização de como eu recebi era com essa conotação", disse.

"Eu acreditei no áudio de boa-fé. E fui induzido a acreditar no áudio, que era vinculado a postagens, uma embaixo da outra, dando a entender que era vinculado ao mesmo fato [venda de vacinas]. Recebi o áudio depois do depoimento [do deputado Luis Miranda]", disse Dominguetti.

