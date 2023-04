Advogado vai à Justiça após vazamento de fotos de Marília Mendonça

Apoie o 247

247 - O advogado Robson Cunha, que representa a cantora Marília Mendonça (1995-2021), “está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis” pelo vazamento de dados do laudo do Instituto Médico Legal (IML), incluindo fotos da artista, morta em novembro de 2021 em um acidente de avião em Minas Gerais.

De acordo com o jornal Metrópoles, a equipe da cantora afirmou estar “chocada” com o tipo de conteúdo publicado nas redes sociais. “Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade. Contamos com todos vocês para denunciar e não compartilhar o conteúdo”, disse.

