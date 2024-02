Annie Lennox pede cessar-fogo em Gaza durante apresentação no Grammy

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Annie Lennox pediu um cessar-fogo na Faixa de Gaza durante sua homenagem a Sinéad O'Connor no Grammy neste domingo (4). Ela fez o apelo após cantar "Nothing Compares to U", segundo a revista Rolling Stone.

"Artistas por um cessar-fogo. Paz no mundo", disse Lennox com o punho cerrado e erguido, enquanto uma imagem de O'Connor era exibida ao fundo.

continua após o anúncio

Os fãs celebraram a artista por fazer essa declaração ousada e homenagear O'Connor da "maneira mais significativa e honesta". O'Connor, também conhecida por se manifestar, rasgou famosamente uma imagem do Papa para criticar a abordagem da Igreja Católica ao abuso sexual infantil por membros do clero durante uma apresentação no Saturday Night Live em 1992.

Assim como Annie Lennox, vários outros artistas se uniram aos apelos pela paz na Faixa de Gaza: a Boygenius (Phoebe Bridgers, Lucy Dacus e Julien Baker), por exemplo, usou broches com o logotipo do 'Artistas pedem cessar-fogo agora', nome de uma petição enviada ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e assinada por inúmeros músicos e atores. Esperanza Spalding também demonstrou seu apoio à Palestina.

continua após o anúncio

Annie Lennox at the #Grammys: "Artists for ceasefire. Peace in the world." pic.twitter.com/bF8R5n2zLA — Variety (@Variety) February 5, 2024





continua após o anúncio

boygenius wearing “artists for ceasefire” pins at the #GRAMMYS pic.twitter.com/67idehFKIm — boygenius source (@boygeniussource) February 4, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: