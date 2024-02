Antonio Grassi reflete sobre a imigração brasileira em Portugal

Com uma população estimada entre 600.000 e 700.000 pessoas, a comunidade brasileira exerce uma influência marcante no país europeu edit

247 – Na última entrevista conduzida por Hildegard Angel para o programa "Conversas com Hildegard Angel" na TV 247, o renomado ator Antônio Grassi proporcionou uma análise detalhada sobre a significativa presença de brasileiros em Portugal. A conversa abordou não apenas questões de imigração, mas também aspectos culturais e sociais que permeiam essa realidade.

Antônio Grassi, conhecido por sua atuação brilhante nos palcos e nas telas, abriu seu coração durante a entrevista, revelando que aproximadamente 40% dos imigrantes em Portugal são brasileiros. Com uma população estimada entre 600.000 e 700.000 pessoas, a comunidade brasileira exerce uma influência marcante no país europeu.

O ator compartilhou sua própria experiência como imigrante em Portugal, ressaltando que, pessoalmente, não enfrentou casos de xenofobia. No entanto, ele revelou ter ouvido relatos preocupantes de conterrâneos que foram vítimas desse tipo de discriminação. Essas revelações destacaram a importância de um diálogo aberto sobre as questões enfrentadas pelos brasileiros no exterior.

Grassi também discutiu as mudanças arquitetônicas em Portugal devido às demandas dos brasileiros, mencionando a inclusão de quartos de empregadas e elevadores de serviço em novos projetos. Essas adaptações refletem não apenas preferências individuais, mas também a influência cultural trazida pelos imigrantes brasileiros.

Além disso, a entrevista explorou as implicações culturais e políticas da imigração, destacando a necessidade de uma compreensão mais profunda das dinâmicas sociais entre os dois países. Grassi trouxe à tona questões relacionadas ao diálogo intercultural e à importância da integração dos imigrantes na sociedade portuguesa. A entrevista está disponível no canal "Conversas com Hildegard Angel" no YouTube, vinculado à TV 247. Assista:

