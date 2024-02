Ator da Record está desaparecido depois de entrar em carro de desconhecido

O artista foi visto pela última vez quando entrou em um carro em frente a um bar no bairro Coelho Neto, no Rio edit

247 - O ator Edson Caldas Barboza, 29 anos, está desaparecido desde a última sexta-feira (2). O artista trabalhou na novela "Gênesis", da TV Record, e foi visto pela última vez quando entrou em um carro de uma pessoa desconhecida em frente a um bar no bairro Coelho Neto, Zona Norte do município do Rio de Janeiro.

Em nota enviada à coluna F5, a Polícia Civil do estado confirmou a investigação sobre o caso, registrado no 5º DP e encaminhado à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

Há dois meses, Barboza começou a trabalhar como entregador de aplicativo. Ele também não fez uma viagem a trabalho que estava agendada para a mesma tarde. O ator é casado e tem dois filhos.

Nas redes sociais, Jennyffer Vieira, esposa do ator, pediu ajuda para encontrar o marido. "Já fizemos tudo o que podíamos. Só queremos que esse pesadelo acabe logo".

