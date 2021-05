Autor da série “O Mecanismo”, Padilha declara voto em Lula contra Bolsonaro e diz que errou em relação a Moro e Dallagnol

Por Marcelo Haller, na revista Fórum - O diretor de cinema e televisão José Padilha declarou em entrevista ao podcast A Malu tá On que se equivocou com o juiz Sergio Moro e com o procurador Deltan Dallagnol, os responsáveis pela condução da Lava Jato. Padilha também revelou que votaria no ex-presidente Lula para derrotar Bolsonaro (sem partido).

“Eu estava errado com relação ao Moro e ao processo jurídico que ele e Deltan fizeram na Lava Jato. Mas eu não estou e nunca estive errado sobre o Lula. Mas, se a eleição ficar entre Lula e Bolsonaro, voto no Lula”, declarou Padilha.

José Padilha também revela que apenas um “desconectado da realidade” pode considerar o presidente Bolsonaro honesto. “É impossível cometer um erro maior do que esse. Tem que ser um sujeito completamente descolado da realidade para achar que o Bolsonaro se tornaria honesto e ético do nada. É uma inocência e falta de sensibilidade brutal, típica das pessoas que se acham acima do bem e do mal”, disse. (leia a íntegra na Fórum)

