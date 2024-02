Baby do Brasil é criticada após pregação do “apocalipse” no carnaval baiano: “precisa tomar o remédio”

Apoie o 247

247 - O vocalista da banda Psirico, Márcio Victor, criticou Baby do Brasil neste domingo (11), após a cantora e pastora pregar sobre o apocalipse em pleno carnaval baiano e ser interrompida por Ivete Sangalo, visivelmente constrangida com a situação.

“Quem acredita em Deus levanta a mão. Manda Baby do Brasil tomar o remédio. Baby do Brasil precisa tomar o remédio! O apocalipse não vai chegar aqui não, Deus abençoou o povo", disse, durante o desfile no circuito Osmar, de acordo com o G1.

PURO SUCO DE BRASIL! Em pleno trio elétrico, Baby do Brasil afirma que o Apocalipse está próximo e Ivete diz que vai macetar o Apocalipse.pic.twitter.com/aVVa2RHWDA — PAN (@forumpandlr) February 11, 2024

