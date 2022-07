Cantora Ludmilla derrota Fernando Holiday na Justiça

O vereador da capital paulista pediu no Judiciário a suspensão de um pagamento à artista, que, em um show, fez a letra "L" com as mãos, o que foi interpretado como apoio a Lula edit

247 - O Judiciário de São Paulo decidiu que a cantora Ludmilla receberá R$ 222 mil por conta de uma apresentação na Virada Cultural, organizada pela prefeitura da capital paulista, no dia 29 de maio. O vereador Fernando Holiday (Novo) pediu na Justiça a suspensão do pagamento à artista após ela ter feito a letra "L" com as mãos, o que foi interpretado como apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com o site O Antagonista, o juiz Kenichi Koyama, da 15ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, disse que não ficou clara a associação do gesto da cantora com o petista. "Na situação, mesmo que não seja 'L' de Ludmilla, e que o vermelho estivesse a representar legenda específica, ainda não seria possível acolher a pretensão", informou o documento.

