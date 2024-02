Carnaval de São Paulo tem cultura africana como destaque na primeira noite

Apoie o 247

Brasil de Fato - A cultura africana foi o destaque entre os desfiles das sete escolas de samba que passaram pelo Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite de sexta-feira (9) para sábado (10), na abertura do Grupo Especial do carnaval paulistano.

A agremiação Camisa Verde Branco deu início à noite com o enredo Adenla - O imperador nas terras do rei, que narrou a trajetória de vários monarcas africanos, celebrou Oxóssi e exaltou o ex-futebolista Adriano Imperador.

A Dragões da Real homenageou a realeza africana ao contar uma lenda de uma aldeia chamada Dogon, do Mali. É a primeira vez que a escola tratou de um tema ligado à cultura negra.

A Independente Tricolor contou a história do exército de mulheres guerreiras que defenderam o reino de Daomé, na África, com o enredo "Agojie, A Lâmina da liberdade!"

Em uma noite quente e sem chuva, as escolas não tiveram problemas e completaram todos os seus desfiles a tempo. As escolas de samba têm se destacado ao apresentar enredos que ressaltam a história, a resistência e a contribuição fundamental da cultura negra.

O segundo dia desfiles do carnaval de SP, entre sábado e o domingo (11), terá os desfiles da Vai-Vai, Tom Maior, a atual campeã Mocidade Alegre, Gaviões da Fiel, Águia de Ouro, Império de Casa Verde e Acadêmicos do Tucuruvi.

Já no Rio de Janeiro, Lia de Itamaracá, a rainha da ciranda, foi a grande homenageada pela Império da Tijuca. Aos 80 anos, ela desfilou em local de destaque no abre-alas, com samba enredo “Sou Lia de Itamaracá, cirandando a vida na beira do mar”.

Veja a programação para o 2º dia do Carnaval em SP:

22h30: Vai-Vai

23h35: Tom Maior

00h40: Mocidade Alegre

1h45: Gaviões da Fiel

2h50: Águia de Ouro

3h55: Império de Casa Verde

5h: Acadêmicos do Tucuruvi

