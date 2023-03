Chaeyoung, cantora de k-pop, pede desculpas por usar blusa com suástica nazista

Apoie o 247

247 - Integrante do TWICE, a cantora sul-coreana Son Chaeyoung, de 23 anos, postou uma nota pedindo desculpas em seu perfil no Instagram nesta terça-feira após receber críticas nas redes sociais por uma publicação anterior em que ela aparecia vestindo uma blusa estampando uma suástica.

"Olá. Esta é a Chaeyoung. Minhas sinceras desculpas pela publicação no Instagram. Não reconheci a suástica inclinada dentro da camisa que eu estava a usar. Mesmo tendo que perder peso cuidadosamente, sinto muito por ter magoado muitas pessoas porque não consegui confirmar. Nessas bandas, terei absolutamente cuidado no futuro para não ter que colocar muitas pessoas nesta situação", afirmou.

Na camisa da sul-coreana também estava uma foto de Sid Vicious, nome artístico de John Simon Ritchie, o baixista da banda Sex Pistols. O músico britânico foi acusado de assassinar a própria namorada, Nancy Spungen, em outubro de 1978. Ele morreu de overdose de heroína no ano seguinte, antes do caso ir a julgamento.

Chaeyoung, integrante do grupo Twice apareceu vestindo uma blusa com a suástica naz*. pic.twitter.com/7nv7ce8Dyw — BEEPop (@beepopofc) March 21, 2023

