Chico Buarque denuncia genocídio palestino na Faixa de Gaza

247 - Cantor, compositor, e escritor, Chico Buarque usou o Instagram nesta sexta-feira (1) para criticar o genocídio do povo palestino cometido pelo governo israelense de Benjamin Netanyahu na Faixa de Gaza.

A postagem, que afirma "quero me juntar às vozes que denunciam o genocídio de palestinos em Gaza", é acompanhada da imagem que mostra palestinos famintos avançando sobre caminhões de um raro comboio de ajuda humanitária que levava suprimentos alimentares às vítimas das forças israelenses. Israel disparou contra estes civis desesperados por comida, matando mais de 100 e deixando mais de 700 feridos. >>> Comunidade internacional deve dar um basta às atrocidades de Netanyahu, diz Itamaraty, em nota oficial

