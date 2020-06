Chico Buarque processa bolsonarista Bibo Nunes por mentira contada na GloboNews

O deputado Bibo Nunes (PSL-RS) afirmou na GloboNews que o cantor e compositor Chico Buarque recebia dinheiro para apoiar os governos do PT edit

247 - O cantor e compositor Chico Buarque irá processar o deputado bolsonarista Bibo Nunes (PSL-RS) que, em entrevista à GloboNews no último sábado (20), afirmou que o músico recebia dinheiro para apoiar os governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

"Antigamente, só se incentivava a cultura com seus apaniguados. Se dava dinheiro ao Chico Buarque da vida, ao Caetano Veloso, músicos já consagrados, artistas consagrados, para apoiarem o governo.(...) Para que dar dinheiro para quem já tem? Só para apoiar o governo, na época de eleição? 'Eu apoio Lula'. 'Eu apoio Dilma'", disse o parlamentar.

Chico Buarque entrará nesta terça-feira (23) no Juizado Especial Cível da Gávea, no Rio de Janeiro, com duas ações contra Bibo Nunes: uma por danos morais e outra de indenização para retratação.

