Com presença de Lula, corpo do ator Sérgio Mamberti é enterrado em SP

247 - O corpo do ator Sérgio Mamberti foi enterrado na tarde desta sexta-feira, 3, no Cemitério da Consolação, na região central de São Paulo. Ele morreu e falência múltipla de órgãos durante a madrugada quando estava internado em um hospital da rede Prevent Senior.

O velório ocorreu no Teatro Sesc Anchieta, na Vila Buarque, no Centro da capital paulista, em cerimônia restrita aos parentes e amigos próximos, segundo o portal G1. O ex-presidente Lula (PT) estava presente. Mamberti foi um dos fundadores do PT.

Despedida do meu amigo Sérgio Mamberti. A cultura brasileira está de luto. Obrigado por tanto, meu querido companheiro.



Em julho deste ano, Mamberti havia sido hospitalizado para tratar de uma pneumonia e chegou a passar por uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após cerca de 15 dias, se recuperou e teve alta.

