Com sorriso no rosto, Gilberto Gil assiste a Brasil x Suíça quatro dias após ataque de bolsonaristas no Catar

247 - Quatro dias após ter sido atacado por fascistas bolsonaristas no Catar , no primeiro jogo da Seleção Brasileira da Copa do Mundo de 2022, o cantor Gilberto Gil compareceu, nesta segunda-feira (28), ao Estádio 974 para apoiar a Amarelinha no duelo válido pela segunda rodada, diante da Suíça.

Assim como na última quinta-feira (24), Gil hoje também estava acompanhado de sua esposa, Flora, e dos netos João e Francisco.

Gilberto e Flora Gil (Photo: Reprodução/Instagram) Reprodução/Instagram





João Gil e Gilberto Gil (Photo: Reprodução/Instagram) Reprodução/Instagram

Em campo, o Brasil fez valer a presença do ilustre cantor e superou a equipe suíça por 1 a 0, classificando-se com antecedência para as oitavas de final.

