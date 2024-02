Começa em Cuba Encontro Internacional de revistas de esquerda

Apoie o 247

Prensa Latina - A partir desta segunda-feira (12), realiza-se no Palácio de Convenções da capital cubana, Havana, o 2º Encontro Internacional de Publicações Teóricas de Partidos e Movimentos de Esquerda.

Intelectuais, personalidades, pensadores e acadêmicos cubanos e uma centena de seus colegas de 32 países debatem sobre a importância da unidade e a posição da juventude frente ao fascismo e ao neofascismo, com o propósito de articular uma agenda comum de enfrentamento a esses desafios.

Este encontro é de grande importância para os partidos, movimentos e forças populares, de esquerda e progressistas, diante da situação internacional e da crise sistêmica que afeta o mundo, da ascensão do fascismo em diversas partes, da morte progressiva do velho mundo e a emergência de uma nova ordem mundial, ressaltou a convocação.

No primeiro destes encontros, em fevereiro de 2023, os participantes debateram, entre outros temas, sobre a nova configuração geopolítica mundial e a explosão da direita, a crise sistêmica e multidimensional na escala mundial.

Também foi abordado o perigo de uma conflagração nuclear mundial, a colonização cultural, os desafios das forças progressistas no mundo atual e a vigência do legado do líder histórico da Revolução cubana Fidel Castro.

O encontro foi convocado pela revista Cuba Socialista, órgão teórico e político do Partido Comunista de Cuba (PCC), e conta com o apoio da Escola do partido, da Casa das Américas, o capítulo cubano da Rede em Defesa da Humanidade e os jornais cubanos Granma e Juventud Rebelde.

