Concurso "Contos da Quarentena", do 247, divulga 68 finalistas

247 - O concurso "Contos da Quarentena", lançado em abril pela Editora 247, responsável pelo site Brasil 247 e pela TV 247, está na reta final de sua realização. O júri da primeira etapa do concurso finalizou a leitura de 1.827 textos inscritos e elegeu dentre eles os 68 melhores contos.

São histórias de autores amadores e/ou profissionais, que compartilharam suas experiências reais ou imaginárias durante a quarentena provocada pela pandemia do coronavírus, no Brasil e no exterior.

A equipe da primeira fase, formada pelo escritor e editor Sálvio Nienkotter, Kotter Editorial, pelo poeta e romancista Daniel Osieck e pelo poeta e editor Raul Kevin, analisou os textos com base na linguagem (correção e riqueza vocabular); na originalidade e criatividade; na progressão textual e no valor literário.

Devido à qualidade dos trabalhos enviados, que surpreendeu a equipe avaliadora, o 247 decidiu publicar, em conjunto com a Kotter Editorial, todos os 68 textos selecionados, ao invés dos 50 anunciados anteriormente. A publicação ocorrerá em três volumes reunindo os contos.

Agora os textos selecionados serão analisados pela equipe de jurados da fase final. Ela é formada por Luiz Ruffato, um dos maiores romancistas brasileiros vivo, pelo poeta e performer Ricardo Aleixo e pelo poeta e roteirista Marcos Pamplona. Sem ter acesso aos autores, eles elegerão os três melhores contos do concurso. O resultado final do concurso será divulgado no dia 30 de junho.

Conforme o regulamento do concurso literário, o primeiro lugar do concurso receberá um voucher de R$ 1 mil para a compra de livros na Livraria Martins Fontes Paulista. O segundo colocado receberá um voucher de R$ 500. O terceiro receberá um voucher de R$ 300. Além desta premiação, a Kotter Editorial também dará vouchers, nos mesmos valores, para compra de livros em seu site aos três primeiros colocados.

Confira abaixo a lista, em ordem alfabética, dos 68 classificados para a etapa final do concurso:

Adenildo Lima

Adilson Reis

Alex Alexandre da Rosa

Alysson Siffert

Ana Elísia da Costa

Anabela Rute Kohlmann Ferrarini

Andre Warwar

Andréa Moraes da Costa

Andressa Barichello

Antonia Baudouin

Antonio Rodrigues do Nascimento

Ariadeni Silva Santos

Carlos Alverto Cunha

Carlos Versiani dos Anjos

Clotilde Amorim

Clovis Pereira Salgado

Débora Fernanda do Nascimento Santos

Dédallo Neves

Diego Almeida Monsalvo

Erigutemberg Meneses

Estevan de Menezes Palma

Fernando Scarpel

Flavio da Silveira Bruno

Gabriel Lopes Mesquita

Gecílio Pereira de Souza

Gilmar Rogerio Wendel

Gustavo Maia

Izilda Aparecida Braga

Jadson Jesus Meneses Nobre

Jennifer Perroni

José Eron Lucas Nunes

José Ozias Siqueira

Juan Blanco Prada

Juliana Andrikonis

Laila de Souza Ferreira

Laís Amaral Junior

Leide Marcia Fuzeto Gameiro

Leila Madueño Zonzini

Lelê Teles

Luciana Salazar Salgado

Manoela Lima Pascale Cracel

Marcella dos Santos Abreu

Marcelo Mendes

Marcelo S. Pontes

Marcos Eduardo Marcos Eduardo

Maria Tigre Gemmal

Martim Butcher Cury

Mauri Dalton Leite Cipresso

Maximiliano da Rosa

Mirian da Silva Cavalcanti

Monica Duarte da Silva Gonçalves

Nuno Gonçalves Pereira

Oly Cesar Wolf

Paulo André Viana da Silva

Rafael B. Oliveira Lima

Rafael Tellini

Renata Ferri

Ronaldo Bontempo

Ronaldo Henrique Ronaldo Henrique

Sergio Gustavo Sergio Gustavo

Sonia Fernandes do Nascimento

Tânia Martins

Theo Lopes Garcia

Tiago Donoso

Tomás Varallo Ribeiro de Sousa

Vinícious Canhoto

Virgilio Mattos

Vitor Varella

