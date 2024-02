Confira os blocos de carnaval do Rio de Janeiro nesta terça-feira

Apoie o 247

Agência Brasil - Na terça-feira de Carnaval (13), multidões de foliões são esperados nos blocos que desfilam no centro e nas zonas sul, norte e oeste da cidade do Rio de Janeiro. A previsão da Riotur é de que até 5 milhões de pessoas aproveitem o carnaval de 2024 na capital fluminense.

Entre os destaques estão o Fervo da Lud, que desfila a partir das 7h, no centro, e a Orquestra Voadora, marcada para 13h, na Glória.

>> Confira a lista de blocos oficiais do carnaval de rua do Rio de Janeiro nesta terça (13):

Fervo Da Lud

Horário: 7h

Local: Centro

Bloco Das Carmelitas

Horário: 8h

Local: Santa Teresa

Vagalume O Verde

Horário: 8h

Local: Jardim Botânico

Bagunça Meu Coreto

Horário: 9h

Local: Flamengo

Bloco Vamo Et

Horário: 9h

Local: Glória

Clube Do Samba

Horário: 9h

Local: Copacabana

Bloco Batuke De Batom

Horário: 10h

Local: Zumbi

Bloco Cachorro Cansado

Horário: 10h

Local: Flamengo

Grbc Cardosão De Laranjeiras

Horário: 10h

Local: Laranjeiras

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão Da Barra De Guaratiba

Horário: 10h

Local: Barra De Guaratiba

Bloco A Rocha Da Gávea

Horário: 11h

Local: Gávea

Cheiro Na Testa

Horário: 11h

Local: Santa Teresa

10 E Music

Horário: 12h

Local: Recreio Dos Bandeirantes

Alô, Produção!

Horário: 13h

Local: Glória

Bloco Carnavalesco Panela Dos Batuqueiros

Horário: 13h

Local: Bangu

Bloco Carnavalesco Tudo Nosso

Horário: 13h

Local: Engenho De Dentro

Bloco Samba De Caboclo

Horário: 13h

Local: Padre Miguel

Orquestra Voadora

Horário: 13h

Local: Glória

Rio Maracatu

Horário: 13h

Local: Centro

Banda Do Peru Pelado

Horário: 14h

Local: Copacabana

Coroinha

Horário: 14h

Local: Pedra De Guaratiba

Grb Caciquinho De Inhoaiba

Horário: 14h

Local: Inhoaíba

Gremio Recreativo Empurra Que Pega Do Leblon

Horário: 14h

Local: Leblon

Hora Certa

Horário: 14h

Local: Realengo

Se Me Der, Eu Como!

Horário: 14h

Local: Rio Comprido

Banda Da Amizade

Horário: 15h

Local: Centro

Banda Da Saens Pena

Horário: 15h

Local: Tijuca

Bloco Carnavalesco Mulheres Da Vila

Horário: 15h

Local: Vila Isabel

Bloco Carnavalesco Teimosos Do Maracanã

Horário: 15h

Local: Maracanã

Bloco Do Limão Do Picareta

Horário: 15h

Local: Honório Gurgel

G.R.B.C. Arrasta Sepetiba

Horário: 15h

Local: Sepetiba

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Embalo De Santa Teresa

Horário: 15h

Local: Santa Teresa

Grêmio Recreativo Cultural E Carnavalesco Dragões Da Riachuelo

Horário: 15h

Local: Centro

Largo Do Machado, Mas Não Largo Do Copo

Horário: 15h

Local: Catete

Sereias Da Guanabara

Horário: 15h

Local: Flamengo

Último Gole

Horário: 15h

Local: Gávea

A Banda Do Largo Da Segunda Feira

Horário: 16h

Local: Tijuca

Acadêmicos Do Engenho De Dentro

Horário: 16h

Local: Engenho De Dentro

Associação Carnavalesca Banda Das Quengas

Horário: 16h

Local: Centro

Banda De Ipanema

Horário: 16h

Local: Ipanema

Bloco Bonecas Deslumbradas De Olaria

Horário: 16h

Local: Olaria

Bloco Da Sorveteria

Horário: 16h

Local: Pedra De Guaratiba

Bloco Do Galho

Horário: 16h

Local: Guaratiba

Bloco Do Limão De Jardim América Do Rio De Janeiro

Horário: 16h

Local: Jardim América

Bloco Do Uh

Horário: 16h

Local: Copacabana

Bloco Enxota Que Eu Vou

Horário: 16h

Local: Centro

Bloco Gambá Cheiroso

Horário: 16h

Local: Jacarepaguá

Bloco Tribo Cacuia

Horário: 16h

Local: Cacuia

Cata Latas Do Grajaú

Horário: 16h

Local: Grajaú

Meu Bem Volto Já

Horário: 16h

Local: Copacabana

Associação Bloco Carnavalesco Cornos E Simpatizantes

Horário: 17h

Local: Manguinhos

Block'n Roll

Horário: 17h

Local: Ribeira

Foliões Do Verdun

Horário: 17h

Local: Grajaú

Boêmios De Sepetiba

Horário: 18h

Local: Sepetiba

Bloco Turma Do Copo

Horário: 20h

Local: Ilha De Paquetá

