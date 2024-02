Confira os blocos de carnaval do Rio de Janeiro neste domingo

Apoie o 247

Agência Brasil - O domingo de carnaval do Rio de Janeiro vai continuar a reunir milhares de foliões em blocos que desfilam pelas ruas do centro e nas zonas sul, norte e oeste da cidade. A previsão da Riotur é de que 5 milhões de pessoas aproveitem o carnaval de 2024 na capital fluminense.

Entre os destaques estão o Cordão do Boitatá, que inicia a folia às 11h, no Centro, e o Simpatia é Quase Amor, marcado para às 14h, em Ipanema.

Confira a lista de blocos oficiais do carnaval de rua do Rio de Janeiro neste domingo:

Bloco Areia - 7h (Leblon)

Charanga Talismã - 7h (Vila Kosmos)

Laranjada Samba Clube - 7h (Laranjeiras)

Divinas Tretas - 8h (Flamengo)

Bangalafumenga - 9h (Glória)

Bloco Buda Da Barra - 9h (Barra Da Tijuca)

Fanfinha - Fanfarani Infantil - 9h (Botafogo)

G.R.B.C.Vermelho & Branco Da Z-10 - 9h (Zumbi)

Bloco 10 + Malandros - 10h (Bangu)

É Tudo Ou Nada - 10h (Humaitá)

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Arrastão Da Barra De Guaratiba - 10h (Barra De Guaratiba)

Que Merda É Essa? - 10h (Ipanema)

Cordão Do Boitatá - 11h - (Centro)

Quer Swingar Vem Pra Cá 11h - (Vila Isabel)

Bloco Da Tartaruga - 12h (Paquetá)

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Vem Que Eu Te Abraço - 12h (Padre Miguel)

Marcha Nerd - 12h (São Cristóvão)

Banda Do Choppinho Da Paula Freitas - 13h (Copacabana)

Bloco Carnavalesco Cabrito Mamador - 13 (Tauá)

Bloco Toca Rauuul - 13h (Centro)

Vou Te Pescar - 13h (Padre Miguel)

Bloco 442 - 14h (Saúde)

Bloco Abraço Do Urso 14h - (Santíssimo)

Bloco Carnavalesco Xodó Da Piedade - 14h (Piedade)

Bloco Cultural Ai Que Vergonha - 14h (São Conrado)

Bloco Gargalhada - 14h (Vila Isabel)

Bohemios Da Pracinha E Vital - 14h (Curicica)

Bola Club - 14h (Quintino)

Coroinha - 14h (Pedra De Guaratiba)

Grbc Alegria Do São Bento - 14h (Padre Miguel)

G.R.B.C.Peru Do Méier - 14h (Méier)

Grêmio Recreativo Bloco Asa Temperada - 14h (Vargem Grande)

Simpatia É Quase Amor - 14h (Ipanema)

Associação Bloco Carnavalesco E Cultural Canetas De Ouro - 15h (Vila Isabel)

Banda Raizes Da Vila Da Penha - 15h (Vila Da Penha)

Bloco Do Limão Do Picareta - 15h (Honório Gurgel)

Bloco Pela Saco - 15h (Botafogo)

G.R.B.C. Arrasta Sepetiba - 15h (Sepetiba)

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Badalo De Santa Teresa - 15h (Santa Teresa)

Hora Certa - 15h (Relaengo)

Agytoê - 16h (Centro)

A.R.B.C. Império Da Folia - Catete - 16h (Catete)

Arteiros Da Gloria - 16h (Glória)

Banda Do Lidinho Copacabana - 16h (Copacabana)

Birita Mas Não Cai - 16h (Madureira)

Bloco Bonecas Deslumbradas De Olaria - 16h (Olaria)

Bloco Carnavalesco Bambas Do Curuzu - 16h (São Cristóvão)

Bloco Carnavalesco Perereca Do Grajaú - 16h (Grajaú)

Bloco Da Praia - 16h (Pedra De Guaratiba)

Bloco Tchetcheca - 16h (Engenho De Dentro)

Fanfarani - 16h (Botafogo)

Grbc Virilha De Minhoca 16h - (Bangu)

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Piranhas Da Senador Nabuco De Vila Isabel - 16h (Vila Isabel)

Lama O Bloco - 16h (Sepetiba)

Os 300 - 16h (Padre Miguel)

Pragradar Da Rocinha - 16h (Gávea)

Queima De Bangu - 16h (Bangu)

Bloco Das Tigresas - 17h (Pedra De Guaratiba)

Caldeirão Do Coqueiro - 17h (Santíssimo)

G.R Banda Da Conceição - 17h (Saúde)

Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Mau Mau De Bangu - 17h (Bangu)

Bloco Da Treta - 18h (Centro)

Grilo De Bangu - 18h (Bangu)

