"Cultura interessa tanto quanto um prato de comida", diz Lula

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ressaltou a relevância do setor cultural para o país durante o lançamento da Seleção Petrobras Cultural – Novos Eixos, ocorrido no Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, em 23 de fevereiro. O novo edital destinará R$ 250 milhões a projetos que promovam a diversidade e a inclusão em todo o Brasil, além de impulsionar a economia criativa. A ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou o esforço do governo para ampliar os investimentos culturais em todas as regiões, citando um volume recorde de R$ 2,3 bilhões destinados em 2023.

O presidente Lula enfatizou a importância econômica e social da cultura brasileira, declarando que a Petrobras está investindo em uma "energia revolucionária" ao direcionar recursos para o setor. Ele comparou o interesse pela cultura ao interesse por necessidades básicas, afirmando que a Petrobras está retribuindo à sociedade investindo em áreas que interessam ao povo.

continua após o anúncio

Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, anunciou que os investimentos na cultura aumentaram significativamente, chegando a um total de mais de R$ 400 milhões. A atriz e produtora cultural Leandra Leal ressaltou o papel da cultura na geração de empregos e no PIB do país.

A Seleção Petrobras Cultural visa promover a diversidade, com pontuações adicionais para projetos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e uma reserva de vagas para grupos historicamente sub-representados na sociedade. As inscrições para o edital podem ser feitas até 8 de abril, e os projetos selecionados terão início entre agosto de 2024 e agosto de 2025. Todos os detalhes estão disponíveis no edital do programa, no site da Petrobras.

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: