Disney confirma Toy Story 5 e Frozen 3 para 2026

247 - Chefe do estúdio da companhia multinacional Disney (EUA), Bob Iger afirmou que as animações Toy Story 5 e Frozen 3 têm previsão de estreia para 2026. Ele deu a informação durante evento com investidores da empresa do setor de entretenimento.

Os dois filmes ainda não têm elenco e sinopse anunciados. Toy Story 5 promete uma nova jornada para Woody, Buzz e companhia. Frozen 3 deve continuar as aventuras de Elsa e Anna nas frias terras de Arendelle.

Nesta quarta-feira (7), as previsões para duas estreias ficaram entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

