Documentário “Utopia Tropical” traz Noam Chomsky e Celso Amorim analisando esquerdas

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Estreia nos cinemas brasileiros em 7 de março o documentário “Utopia Tropical”, com o linguista e ativista político estadunidense Noam Chomsky e com o assessor-chefe da Assessoria Especial do Presidente da República e ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.

O diretor do filme, João Amorim, é filho de Celso Amorim. O cineasta também dirigiu filmes como “2012 Tempo de Mudança”.

continua após o anúncio

De acordo com informações do portal Poder 360, a proposta do filme é de lançar um olhar crítico sobre a ascensão e a queda dos regimes de esquerda nos países latino-americanos. Chomsky e Amorim analisam as consequências dessas mudanças para as minorias, as populações afrodescendentes e indígenas, além de seus efeitos no meio ambiente e na economia dos países latino-americanos.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: