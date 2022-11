Duvivier defende torcida da esquerda contra Neymar

Apoie o 247

ICL

247 - O humorista Gregorio Duvivier usou o Twitter nesta sexta-feira (25) para defender os militantes de esquerda que torcem contra e até comemoraram a lesão sofrida por Neymar, atacante da seleção brasileira, no jogo contra a Sérvia pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

"'Ah, mas é futebol, não tem nada a ver com política!'. Fala isso para o Neymar, caralho. Ninguém obrigou ele a declarar voto, entrar na live do B. [Bolsonaro], fazer 22 e prometer dedicar gol para um bandido miliciano golpista que perdeu a eleição. Zoar o menino Ney é um dever cívico", escreveu.

Neymar sofreu uma entorse, ou torção de tornozelo, lesão que ocorre quando há "um movimento lateral do pé numa intensidade além do normal", de acordo com a definição da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT). A lesão é classificada em três níveis de gravidade, segundo as diretrizes da SBOT: grau 1, quando há estiramento ligamentar; grau 2, quando ocorre lesão ligamentar parcial; e grau 3, quando há lesão ligamentar total.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.