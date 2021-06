"É preciso uma grande composição para derrotar Bolsonaro", diz Zé de Abreu

Zé de Abreu, que esteve com Lula neste final de semana, contou à TV 247 sua percepção após conversar com lideranças políticas do Rio de Janeiro: "acho que a gente tem força política, com o Lula na cabeça de chapa, para ganhar no primeiro turno" em 2022 edit

247 - O ator José de Abreu, que se aproxima cada vez mais do campo político e pode ser até mesmo candidato em 2022, falou à TV 247 na manhã deste domingo (13) sobre o encontro que teve no sábado (12), junto com outros artistas, com o ex-presidente Lula.

Zé de Abreu disse ter conversado com Lula, com o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ) e outras pessoas. O que ele identificou foi uma disposição do ex-presidente em dialogar com todos os setores. "Realmente ele está numa de abrir o leque mesmo, ele está numa de abrir o leque, de não ser sectário em absoluto. Ele não tem ódio no coração, ele está extremamente aberto".

"Eu acho que a gente tem força política, com o Lula na cabeça de uma chapa, para ganhar no primeiro turno", avaliou Zé de Abreu. "Acho que todo mundo está com isso na cabeça, é preciso uma grande composição para derrotar o Bolsonaro".

Questionado sobre o destino do Rio de Janeiro, que se desenha com uma candidatura de Freixo ao governo do estado, o ator afirmou que, em sua visão, não há nada definido. "Derrotar o Bolsonaro no Rio de Janeiro seria a glória, seria muito bom para as forças democráticas. Não está ainda totalmente definido. Se tiver um nome que possa agregar mais que o Freixo, acho que a coisa vai andar".

