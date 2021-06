"Movimento que vai resgatar o Rio e o Brasil", diz Freixo sobre encontro com Lula

No sábado, o ex-presidente se reuniu com diversas lideranças políticas e sociais no Rio de Janeiro para receber demandas de moradores de favelas, de artistas e de diversos outros setores. "Juntos nós vamos derrotá-los", escreveu Freixo edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), provável candidato ao governo do Rio de Janeiro em 2022, falou pelo Twitter neste domingo (13) sobre o encontro de sábado (12) com o ex-presidente Lula.

O petista se reuniu com diversas lideranças políticas e sociais do território fluminense, como a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), a vereadora do Rio Tainá de Paula (PT), o comentarista da TV 247 e ativista André Constantine, entre muitos outros.

"Esse é o movimento que vai resgatar o Rio de Janeiro e o Brasil!", classificou Freixo. "Ontem estive com Lula, artistas e produtores culturais para falar da importância da defesa, da cultura e da diversidade na luta contra o obscurantismo. Juntos nós vamos derrotá-los!", escreveu o deputado.

No evento, lideranças de favelas do Rio cobraram de Lula compromisso com a emancipação dos moradores de comunidades.

