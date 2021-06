Lideranças populares cobram de Lula compromisso com a emancipação dos moradores das favelas (vídeos)

247 - Em encontro com o ex-presidente Lula neste sábado (12), lideranças de favelas do Rio de Janeiro cobraram do petista, candidato favorito para vencer a eleição presidencial em 2022, compromisso com a emancipação dos moradores de comunidades.

Participaram também do evento a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), o deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ), a vereadora Tainá de Paula (PT, Rio) e outras lideranças políticas.

"Queremos exigir o direito à vida plena", disse um dos moradores que falaram ao ex-presidente. "A gente não quer o mínimo, a gente não quer o básico, a gente quer muito mais. Nós, que construímos esse país, merecemos tudo de volta" -os moradores que discursaram pediram para não ter seus nomes revelados por receio de retaliação.

Eles também cobraram medidas de proteção contra a Covid-19 nos territórios de favela.

André Constantine, comentarista da TV 247 e ativista, falou sobre a atuação das milícias em favelas: "o mesmo camburão que carrega o corpo preto sem vida é o camburão que traz as armas e drogas para as favelas".

A vereadora do Rio de Janeiro Tainá de Paula (PT) pediu que o povo preto se filie ao PT.

Assista aos vídeos com as falas de Constantine de Tainá de Paula:

