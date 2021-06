Fabio Porchat entra no coro por impeachment de Bolsonaro

247 - O apresentador Fabio Porchat pediu o impeachment de Jair Bolsonaro nesta sexta-feira (25) pelo Twitter. O ator mandou um recado para Arthur Lira (PP-AL) pedindo para o presidente da Câmara dos Deputados “sair de cima” dos pedidos que já somam mais de uma centena à espera da decisão do parlamentar de colocar em discussão.

"SEXTOU COM S DE SAI DE CIMA DESSES IMPEACHMENT, ARTHUR LIRA!", tuitou o ator.

Líderes de partidos, de movimentos sociais e parlamentares apresentarão na próxima quarta-feira (30) o superpedido de impeachment contra Bolsonaro, acusado de vários crimes de responsabilidade durante a pandemia do coronavírus ao violar recomendações de autoridades de saúde.

Movimentos convocaram a população para participar de atos contra o governo para o dia 24 de julho. Será o terceiro dia de megaprotestos contra Bolsonaro no país em menos de três meses. Os outros dois aconteceram em 29 de maio e em 19 de junho, tanto no Brasil como no exterior.

