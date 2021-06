Fausto Silva é internado com infecção urinária e deixa de gravar na Globo pela primeira vez em 32 anos por problema de saúde

Apresentador Fausto Silva foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi diagnosticado com um quadro de infecção urinária edit

247 - O apresentador Fausto Silva foi internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, após sentir-se mal no início da manhã. As gravações do programa do próximo domingo (13), marcadas para amanhã, foram canceladas. De acordo com o site Notícias da TV, esta é a primeira vez em mais de 32 anos que ele deixará de gravar o Domingão do Faustão, exibido pela TV Globo, por causa de um problema de saúde.

Ainda conforme a reportagem, o apresentador está com infecção urinária e deverá permanecer internado até o próximo sábado (12).

Fausto Silva deverá deixar a emissora no final do ano. Em abril, ele fechou um contrato de cinco anos com a Band, que terá início em janeiro de 2022.

