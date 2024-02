Figurante aciona a Justiça e pede R$ 70 mil à Record TV por danos morais

Apoie o 247

247 - A Record TV está sendo alvo de um processo movido pelo ator Daniel Medeiros Apolinário envolvendo acusações de condições precárias de trabalho feitas por figurantes da emissora. Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles,o processo contra a Record TV, a Casa Blanca Content e a Seriella, todas pessoas jurídicas, se deve a supostas situações humilhantes durante as filmagens da minissérie "Reis", exibida pela emissora em 2023. Daniel entrou com uma ação na Justiça em novembro de 2023, buscando uma indenização de R$ 70 mil a título de danos morais.

Segundo a reportagem, Daniel e outros figurantes relataram ter enfrentado diversas situações degradantes, incluindo o “desenvolvimento de dermatites, sarnas, picadas de carrapato e alergias por conta das mesmas. Isso estaria diretamente ligado às condições precárias de trabalho.O descaso seria geral, segundo ele, mas ainda maior com a figuração, que ficaria sujeita a sol intenso e sem proteção”.

As chuvas também não foram poupadas das críticas, com relatos de ingestão de comida passada e estragada em cenas externas, resultando em fortes dores de estômago para vários figurantes.

O descaso teria se estendido aos refeitórios, incluindo o a Record TV, onde Daniel afirmou ter desenvolvido problemas de saúde devido à ingestão de comida estragada. Ele alega que outras pessoas enfrentaram situações semelhantes, sem qualquer apoio por parte da produção.

Além das condições físicas, o ator mencionou a negligência da produção e alegou ter sido bloqueado por um funcionário após reclamar das condições de trabalho. Após esse episódio, Daniel nunca mais foi chamado para realizar seu trabalho de figurante, sendo acusado de “buscar fama”.

