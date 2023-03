Gilberto Gil recebe título de Doutor Honoris Causa do Instituto Federal da Bahia

Este é o primeiro título do cantor, compositor e ex-ministro da Cultura edit

Apoie o 247

ICL

247 — Nesta terça-feira, 14 de março, Gilberto Gil será agraciado com o título de Doutor Honoris Causa pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). Essa será a primeira honraria concedida ao cantor, compositor e ex-ministro da Cultura. A cerimônia está marcada para as 17h e será realizada na Reitoria do Instituto, em Salvador.

Inicialmente programada para o dia 7 de fevereiro, a cerimônia teve que ser adiada devido a um incêndio no Teatro Castro Alves, o que também resultou na mudança do local. Com isso, o número de convidados esperados foi reduzido de 1500 para 300 pessoas.

O evento contará com a presença de docentes, técnicos administrativos, estudantes e gestores do IFBA, além de amigos e familiares de Gilberto Gil, artistas e autoridades das áreas de Educação e Cultura.

Gilberto Gil é uma figura extremamente importante na música brasileira, tendo contribuído de maneira significativa para a evolução e diversidade da música popular brasileira desde os anos 60.

Inicialmente, Gil foi um dos fundadores do movimento tropicalista, que surgiu na década de 60 e revolucionou a música brasileira ao incorporar elementos da cultura pop e da música estrangeira em uma fusão com a música popular brasileira tradicional.

Além disso, Gil também foi responsável por criar uma série de clássicos da música brasileira, incluindo "Domingo no Parque", "Aquele Abraço", "Expresso 2222" e "Refavela". Suas canções são conhecidas por sua criatividade lírica e sonora, que frequentemente exploram temas sociais e políticos importantes.

Gil também foi um importante defensor da diversidade cultural e da preservação do patrimônio cultural brasileiro, o que o levou a ser nomeado Ministro da Cultura do Brasil em 2003. Nesse cargo, ele trabalhou para promover a cultura brasileira em todo o mundo e estabeleceu políticas que beneficiaram artistas e instituições culturais em todo o país.

(Com apoio da inteligência artificial)

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.