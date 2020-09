Guga Chacra usa fake news para atacar Jones Manoel e é enquadrado pelo historiador marxista

O comentarista da Globonews se somou àqueles que ficaram enciumados com os elogios de Caetano Veloso a Jones e usou o rótulo falso de "stalinista" para atacar o pensador que vem fazendo a cabeça de milhares de pessoas no Brasil edit

Do DCM – O jornalista Guga Chacra ficou enciumado de Jones Manoel, o influenciador marxista, ter sido citado por Caetano Veloso no programa do Pedro Bial. Na TV Globo, Caetano contou que tem menos raiva do socialismo hoje em dia e se considera “menos liberalóide” do que há dois anos. Ele disse ter tido contato com leituras críticas ao liberalismo através de “um moço de Pernambuco, Jones Manoel”.

Sem citar Jones diretamente, Guga, covarde, fez uma defesa debilóide do liberalismo. “Oi, liberal não é assassino”, escreveu. “Nem os liberais no sentido econômico, como se usa no Brasil e normalmente associado à direita, e tampouco liberais no sentido político e social, como se usa nos EUA e normalmente associado à esquerda. Assassino é quem mata. Avisem o stalinista”.

Jones rebateu: “Sentiu o golpe. Quem destruiu o Iraque, Síria, Líbia, Ucrânia, Afeganistão e afins foi Stalin. Aliás, as ditaduras militares da América Latina foram todas feitas por Stalin rsrsrs”. Confira:

Sentiu o golpe.



Quem destruiu o Iraque, Síria, Líbia, Ucrânia, Afeganistão e afins foi Stalin. Aliás, as ditaduras militares da América Latina foram todas feitas por Stalin rsrsrs — Jones Manoel (@_makavelijones) September 7, 2020

