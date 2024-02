Homenagens a Maria Bethânia e Marielle Franco; confira a agenda dos blocos deste domingo em SP

O domingo de Carnaval em São Paulo contará com nomes do pop brasileiro e também por homenagens edit

247 - O domingo de Carnaval em São Paulo contará com nomes do pop brasileiro e também por homenagens. O “Afro Ilú Obá de Min” vai homenagear o legado de Marielle Franco. Já o bloco e o Explode Coração irá tocar o repertório da icônica Maria Bethânia.

Confira a programação:

Bloco Afro Ilú Obá De Min

Itinerário: R. Conselheiro Brotero 195, R. Capistrano de Abreu, R. Conselheiro Nébias, Al. Eduardo Prado 460

Concentração: 13h

Desfile: 14h

Dispersão: 19h

Explode Coração

Itinerário: Praça da República 292, Av. Ipiranga, Av. São Luis, R. Cel Xavier de Toledo, Shopping Light, Praça Ramos, R. Conselheiro Crispiniano, Largo do Paissandú, Av. São João 677

Concentração: 13h

Desfile: 14h

Dispersão: 19h

Bloquinho Gente Miúda

Itinerário: Av. Prof. Alfonso Bovero 522, R. Apinajes, R. Capital Federal, R. Bruxelas, Av. Prof. Alfonso Bovero 522

Concentração: 10h

Desfile: 11h

Dispersão: 15h

Bloco da Pabllo (Pabllo Vittar)

Itinerário: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Concentração: 13h

Desfile: 14h

Dispersão: 19h

Bonde Pesadão (IZA)

Itinerário: R. Laguna, entre R. Bragança Paulista e R. Castro Verde

Concentração: 12h

Desfile: 13h

Dispersão: 18h

Bloco Bem Sertanejo (Michel Teló)

Itinerário: Ibirapuera – Av. Pedro Álvares Cabral, entre Obelisco e Monumento às Bandeiras

Concentração: 10h30

Desfile: 12h

Dispersão: 17h

