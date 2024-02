José de Abreu cita a Transparência Internacional: 'sorte da democracia brasileira é o alto nível de burrice da extrema-direita'

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O ator José de Abreu criticou a extrema-direita nesta terça-feira (6) ao comentar sobre a ONG estrangeira Transparência Internacional, alvo de investigação por conta da relação com representantes da Operação Lava Jato no Brasil.

"A sorte da democracia brasileira é o alto nível de burrice da extrema-direita. Deixam rastros. A Transparência Internacional tem 30 posts antiLula...", escreveu o artista na rede social X, antigo Twitter.

continua após o anúncio

O ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Toffoli foi quem determinou investigação sobre a atuação da Transparência Internacional (TI) no Brasil, onde a entidade fez um conluio com a Lava Jato, que tinha o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e o ex-deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Novo-PR) como juiz e como procurador da ex-parlamentar como procurador dos processos analisados pela operação.

De acordo com informações publicadas em 4 de agosto pelo Consultor Jurídico, a ONG estrangeira "tentou ser sócia dos lavajatistas no desvio e apropriação de fundos totalizando R$ 4,8 bilhões oriundos de acordos de leniência firmados com a Petrobrás e a JBS".

continua após o anúncio

A sorte da democracia brasileira é o alto nível de burrice da extrema-direita. Deixam rastros. A Transparência Internacional tem 30 posts antiLula... — Jose de Abreu (@zehdeabreu) February 6, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: