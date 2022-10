Diretor do filme, José Padilha diz que Tropa de Elite 2 é ‘sobre milícias, sobre Bolsonaro’ (vídeo)

Cineasta e diretor dos filmes “Tropa de Elite” enviou no Whatsapp um vídeo protestando contra o uso de falas do filme por peças distribuídas pela campanha de Jair Bolsonaro edit

247 - Cineasta e diretor dos filmes “Tropa de Elite”, José Padilha enviou no Whatsapp um vídeo protestando contra o uso de falas do filme por peças distribuídas pela campanha de Jair Bolsonaro (PL) na internet.

Ele diz que vai processar o candidato.

Segundo Malu Gaspar, do jornal O Globo , além dele, o ator Wagner Moura, que interpretou o Capitão Nascimento, também irá processar Bolsonaro, que usou o trecho célebre que começa com “o sistema é foda” dito pelo personagem principal dos filmes.

“A campanha tem usado o filme Tropa de Elite 2 sistematicamente”, diz Padilha no vídeo.

“Fazem isso de forma ilegal, posto que eu não autorizei e nem o Marcos Prado. Quero lembrar ao público que o Tropa de Elite 2 é um filme sobre milícias. Sobre políticos eleitos com o apoio de policiais corruptos e violentos que controlam comunidades no Rio de Janeiro de forma fascista. Se o filme Tropa de Elite 2 e o sistema ao qual me refiro no filme se refere a algum político nessa eleição presidencial, evidentemente esse político é o Bolsonaro, e não o Lula”.

Em vídeo, José Padilha se manifestou: "se o filme Tropa de Elite 2, e o sistema ao qual me refiro no filme, se aplica a algum político nessa eleição presidencial, evidentemente esse político é Bolsonaro e não Lula". pic.twitter.com/lBfNO0oMwg October 21, 2022

