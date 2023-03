Lance Reddick, ator de 'The Wire' e 'John Wick', morre aos 60 anos

Apoie o 247

247 - O ator norte-americano Lance Reddick, 60 anos, conhecido pelos papéis do policial Cedrick Daniels na série "The Wire" e de Charon na franquia de filmes "Johh Wick", morreu nesta sexta-feira (17) aos 60 anos. Um representante do ator confirmou a notícia e disse que ele faleceu de causas naturais.

De acordo com o site TMZ, o corpo do ator foi achado em sua casa, na Califórnia (EUA), por volta de 9h30 da manhã.

O artista fez participações em séries como "Fringe," "Bosch," "Oz" e "Lost".Também trabalhou em filmes como "Invasão ao Serviço Secreto" e "Godzilla Vs. Kong".

O ator estava divulgando nos últimos dias o quarto filme da franquia "John Wick", que estreia no dia 23 de março.

