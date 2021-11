Marília Mendonça foi ameaçada após se declarar contra Bolsonaro

Apoie o 247

247 - A cantora sertaneja Marília Mendonça foi ameaçada por bolsonaristas e teve de apagar vídeo em que defendia o movimento #EleNão, nas eleições de 2018, contra o então candidato Jair Bolsonaro. Segundo a artista, na época, as ofensas foram direcionadas à mãe e ao irmão dela.

Em sua conta no Instagram, Marília fez um desabafo, com uma foto onde aparece com a família. "Deixo aqui, o meu pedido de desculpas à todas as mulheres que acreditei estar defendendo naquele momento. Deixo aqui o meu pedido de desculpas a todos os homens, por em um instante de loucura acreditar que uma opinião não feriria já vocês", escreveu.

"Minha mãe tem recebido ataques tanto quanto o restante da minha família que nem compartilham da mesma opinião que a minha. Deixo aqui essa mensagem, e o meu profundo silêncio em qualquer questão que seja política".

