Mario Frias dá cargo na pasta de Cultura para noiva de deputado aliado

247 - O secretário especial de Cultura do governo Jair Bolsonaro (PL), Mario Frias, nomeou Lais Sant'Anna Soares, noiva de um aliado, para o cargo de Coordenadora de Inovação no departamento de Empreendedorismo Cultura. A nomeação aconteceu em 1º de fevereiro, quando ela era namorada do deputado federal bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ).

Treze dias depois, em 14 de fevereiro, Jordy a pediu em casamento, de acordo com publicação nas redes sociais. A informação foi publicada nesta quinta-feira (17) pela coluna Painel, no jornal Folha de S.Paulo.

Nas últimas semanas, o secretário da Cultura foi alvo de uma onda de críticas por conta de algumas iniciativas na pasta. Uma delas foi ter empregado o seu cunhado na Embratur, com salário de R$ 18,4 mil. Trata-se do advogado Christiano Camatti.

Outra polêmica foi a viagem do secretário a Nova York (EUA) entre 15 e 18 de dezembro. Foram gastos R$ R$ 39 mil dos cofres públicos.

Integrantes do Ministério do Turismo, ao qual a pasta da Cultura é subordinada, deram como certa a saída do ator.

